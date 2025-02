Neue Sprecherin im Weißen Haus: Karolin Leavitt: Trumps knallharte „Wunderfrau“ für die Medien

1 In ihrem ersten Briefing wirkte Leavitt routiniert und sicher im Austausch mit den Medien. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Ihre Loyalität zu Donald Trump ist unerschütterlich: Karolin Leavitt ist mit 27 Jahren die jüngste Pressesprecherin eines US-Präsidenten in der Geschichte.











Sie ist mit 27 Jahren die jüngste Pressesprecherin eines US-Präsidenten in der Geschichte. Bei ihrem Debüt am Pult im Weißen Haus verkündete Karoline Leavitt am Dienstag, dass sie den Presseraum auch für Tiktoker, Blogger und Podcaster öffnen und Platz für „neue Medien“ schaffen will. Die ultrakonservative Vertreterin der Generation Z befindet sich damit im Gleichklang mit ihrem 78-jährigen Chef Donald Trump, der die US-Politik und Medienlandschaft aufmischen will.