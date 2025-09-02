Neue Spitze der Vogue: Anna Wintour gibt Nachfolge bekannt

Wechsel an der Spitze der US-amerikanischen "Vogue": Anna Wintour ernennt Chloe Malle zur neuen Head of Editorial Content. "Chloe ist seit langem eine der Geheimwaffen von 'Vogue', wenn es darum geht, Modetrends zu verfolgen", schwärmte sie von der neuen kreativen Leiterin des Magazins.
Ein historischer Moment in der Modewelt: Anna Wintour (75) gibt erstmals seit ihrem Amtsantritt 1988 die operative Leitung der amerikanischen "Vogue" ab. Die legendäre Chefredakteurin ernannte Chloe Malle (39) zur neuen Head of Editorial Content - eine Position, die Malle ab sofort übernimmt, wie das Magazin am 2. September bekannt gab.