Neue Spielshow Eltons 12: Das sind die ersten Promi-Kandidaten

1 Eltons neue Show "Eltons 12" startet am 30. November. Foto: RTL / Willi Weber

Stefan Raab hat sich mit "Eltons 12" ein neues Format für seinen alten Kumpel Elton ausgedacht. Am 30. November läuft die erste Ausgabe bei RTL. Zwölf Sieger und Siegerinnen verschiedener Disziplinen treten gegeneinander an.











Am 30. November um 20:15 Uhr feiert "Eltons 12" Premiere bei RTL. In dem neuen Showformat von Moderator Elton (53) treten zwölf Kandidaten in Duellen und Triellen gegeneinander an, die eine Gemeinsamkeit verbindet. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto "Sieg": Unter anderem der "The Masked Singer"-Gewinner Tom Beck (46) und der "Schlag den Star"-Sieger Fabian Hambüchen (37) sind dabei.