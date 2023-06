Fusionküche aus Peru kommt endlich in Stuttgart an

Endlich landet ein weltweiter Trend in Stuttgart: In der Calwer Straße eröffnet ein neues Restaurant, das die asiatisch-lateinamerikanische Fusionküche zelebriert. Auch in der Weinbar High Fidelity tischt der peruanische Küchenchef immer mehr Spezialitäten aus seiner Heimat auf.









Den sehnsüchtigen Blick nach München oder in andere Großstädte wollen Tim Erhard und Ekrem Kaplan den Stuttgartern ersparen. „Sie sollen auch hier ein cooles Konzept erleben können“, sagen die beiden Gastronomen – und meinen damit Nikkei. In den meisten Metropolen wird die peruanisch-japanische Fusionküche längst serviert, im Koji ist sie von Mitte März auch in der Calwer Straße zu haben. Sushi mit lateinamerikanischen Einflüssen, das Fischgericht Ceviche mit asiatischen Noten oder Tacos mit Sashimi und Wasabi-Avocado-Creme werden auf der Speisekarte des neuen Restaurants stehen. Auch in der Weinbar High Fidelity im Bohnenviertel werden zunehmend peruanische Gerichte aufgetischt, seit der neue Chef Rafael Montero im vergangenen November aus Lima angekommen ist.