Bei den No Angels wird es festlich: Die Band feiert an diesem Freitag den Release ihres ersten Weihnachtsalbums. Auf "It's Christmas" finden sich alte Klassiker ebenso wie neue Songs.
Mit ihrer neuen Version von "Santa Claus Is Comin' to Town" läuteten die No Angels kürzlich ihre ganz eigene Weihnachtszeit ein. An diesem Freitag gibt es Nachschub: Die Girlband veröffentlicht ein ganzes Album mit festlichen Songs. Nach ihrem Studioalbum "20" (2021) ist ihr neues Werk das erste Weihnachtsalbum der Bandgeschichte.