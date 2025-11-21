Bei den No Angels wird es festlich: Die Band feiert an diesem Freitag den Release ihres ersten Weihnachtsalbums. Auf "It's Christmas" finden sich alte Klassiker ebenso wie neue Songs.

Mit ihrer neuen Version von "Santa Claus Is Comin' to Town" läuteten die No Angels kürzlich ihre ganz eigene Weihnachtszeit ein. An diesem Freitag gibt es Nachschub: Die Girlband veröffentlicht ein ganzes Album mit festlichen Songs. Nach ihrem Studioalbum "20" (2021) ist ihr neues Werk das erste Weihnachtsalbum der Bandgeschichte.

Weihnachtliches Kapitel zum Jubiläum Pünktlich zum 25. Bandjubiläum in diesem Jahr beschenken die No Angels ihre Fans mit dem Album "It's Christmas". Für Sandy Mölling (44), Lucy Diakovska (49), Nadja Benaissa (43) und Jessica Wahls (48) geht damit ein Traum in Erfüllung. "Nach so vielen Jahren ist es endlich soweit: Wir haben endlich ein Weihnachtsalbum, und das sogar mit Big-Band-Sound", verkündeten die No Angels Mitte Oktober auf ihrem Instagram-Account. Das Werk sei durch die Zusammenarbeit "mit einem wunderbaren Symphonieorchester, arrangiert und aufgenommen in Bulgarien" entstanden.

Für das Album arbeiteten die No Angels mit einer Full Size Big Band, Dirigent George Miltiyadoff und Produzent Christian Geller zusammen. Es enthält neu interpretierte Weihnachtsklassiker, bekannte Favoriten sowie drei neue Songs. Die Arrangements verbinden Elemente von Big-Band- und Orchesterklängen mit festlicher Popmusik. Der Titeltrack "It's Christmas" stammt laut einer Instagram-Story aus der Feder von Musiker Nasri Atweh (44), dem Ehemann von Sandy Mölling. Von der Ballade "I Still Believe", die als Hymne für den RTL-Spendenmarathon 2025 diente, gibt es zwei Versionen auf dem Album. Zu den Klassikern auf der Platte zählen neben "Santa Claus Is Comin' to Town" auch "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", "It's The Most Wonderful Time Of The Year", "Santa Baby" oder "Silent Night".

Gefeiert wird die Veröffentlichung von "It's Christmas" am Sonntagabend mit einem Release-Event im Kölner Cinedom inklusive Album Listening, Live Set und Live Talk. Und die weihnachtlichen Klänge sollen auch im kommenden Jahr für festliche Stimmung sorgen: Die Band hat bereits ein Konzert für den 18. Dezember 2026 in der Uber Eats Music Hall in Berlin angekündigt. Bei dieser Show wird es im kommenden Jahr nicht bleiben, die No Angels setzen ihre "Still In Love With You - Summer 2025" zu ihrem 25. Jubiläum fort und planen eine weitere Sommertour, die sie unter anderem nach Köln und Friedrichshafen führt.

Die No Angels wurden 2000 durch die erste Staffel von "Popstars" bekannt, als Gewinner der ersten Castingshow im deutschen Fernsehen. Damals war noch Vanessa Petruo (46) als fünftes Mitglied dabei. 2003 trennte sich die Band. 2007 starteten die No Angels ein Comeback, allerdings nur zu viert. Nach dem Ausstieg von Nadja Benaissa war die Band ab 2010 kurzzeitig als Trio unterwegs. 2021 war Benaissa bei der bislang letzten Reunion wieder dabei.