Neue Single und neues Album: Olivia Rodrigo spricht jede Woche mit The-Cure-Sänger Robert Smith

Mit "The Cure" veröffentlicht Olivia Rodrigo ihre zweite Single aus ihrem kommenden Album. Mit der britischen Kult-Band hat der Song allerdings nichts zu tun - auch wenn Rodrigo mit Frontmann Robert Smith eng befreundet ist, wie sie in einem Interview erzählt.
Olivia Rodrigo (23) hat am 22. Mai ihre neue Single "The Cure" herausgebracht. Dass der Titel an die britische Kultband The Cure erinnert, ist laut der Sängerin jedoch purer Zufall. "Ehrlich gesagt hat dieser Song nichts mit der Band zu tun", sagte sie in einem Interview mit der "Elvis Duran Show". "Obwohl ich sie so sehr liebe - es ist einfach ein glücklicher Zufall."