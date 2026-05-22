Neue Single und neues Album: Olivia Rodrigo spricht jede Woche mit The-Cure-Sänger Robert Smith

Mit "The Cure" veröffentlicht Olivia Rodrigo ihre zweite Single aus ihrem kommenden Album. Mit der britischen Kult-Band hat der Song allerdings nichts zu tun - auch wenn Rodrigo mit Frontmann Robert Smith eng befreundet ist, wie sie in einem Interview erzählt.

Olivia Rodrigo (23) hat am 22. Mai ihre neue Single "The Cure" herausgebracht. Dass der Titel an die britische Kultband The Cure erinnert, ist laut der Sängerin jedoch purer Zufall. "Ehrlich gesagt hat dieser Song nichts mit der Band zu tun", sagte sie in einem Interview mit der "Elvis Duran Show". "Obwohl ich sie so sehr liebe - es ist einfach ein glücklicher Zufall."

Wöchentliche Gespräche mit einer Rocklegende Was die Verbindung zu The Cure angeht, ist da trotzdem mehr als nur ein gemeinsamer Name: Rodrigo und Bandgründer Robert Smith (67) verbindet eine echte Freundschaft. "Ich liebe ihn. Wir reden so ungefähr jede Woche. Er ist unglaublich", sagte sie im Interview. Im Juni 2025 holte Rodrigo Smith während ihres Glastonbury-Auftritts auf die Bühne - gemeinsam performten sie "Just Like Heaven" und "Friday I'm in Love".

Auch Smith selbst hat sich inzwischen öffentlich über die Freundschaft geäußert. Gegenüber der britischen "Vogue" schrieb er im April, er habe sich geschmeichelt gefühlt, als sie ihn wegen Glastonbury anrief. Er habe "Sour" und "Guts" beide auf CD gekauft und schwärmt: "Obwohl die meisten Songs auf diesen beiden Alben nicht wirklich auf meine Zielgruppe ausgerichtet sind, sind sie alle so gut, dass es schwer ist, sich nicht in sie zu verlieben." Er ergänzte: "Sie ruft mich ziemlich oft an, um über Kleidung und Mode zu reden - und wir hatten ein paar unvergessliche Nächte gemeinsam im Studio. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was sie als Nächstes macht."

Neues Album kommt im Juni

"The Cure" ist die zweite Vorauskopplung aus Rodrigos drittem Studioalbum "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", das am 12. Juni erscheint. Zuvor hatte sie bereits "Drop Dead" veröffentlicht. In einem Gespräch mit Ryan Seacrest beschrieb Rodrigo, was das Album für sie bedeutet: Sie habe während der Entstehung "zum ersten Mal echte romantische Liebe erlebt". Das habe tiefe Spuren hinterlassen.