Neue Single der Foo Fighters: Dave Grohl ehrt Taylor Hawkins zum 30-jährigen Jubiläum

Drei Jahrzehnte nach ihrem legendären Debüt blicken die Foo Fighters sowohl zurück als auch nach vorn. Mit der Überraschungsveröffentlichung der neuen Single "Today's Song" am Mittwoch markiert die Band nicht nur das 30-jährige Jubiläum ihres ersten Albums von 1995, sondern setzt gleichzeitig ein emotionales Zeichen des Gedenkens.

Die neue Single ist der erste musikalische Vorgeschmack seit dem Album "But Here We Are" von 2023, das bereits als Verarbeitung von Verlust und Trauer entstanden war.

Lesen Sie auch

In einer emotionalen Nachricht an die Fans reflektiert Frontmann Dave Grohl über die bewegte Bandgeschichte. "Im Laufe der Jahre haben wir Momente unbändiger Freude erlebt - und Momente tiefster Trauer. Augenblicke des triumphalen Sieges - und Zeiten schmerzhafter Niederlagen", schreibt der 56-Jährige laut einer Pressemitteilung. "Wir haben gebrochene Knochen und gebrochene Herzen geheilt. Doch wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen, füreinander, miteinander - ganz gleich, was passiert ist."

Die Dankbarkeit der Band erstreckt sich auf alle ehemaligen Mitglieder. Grohl würdigt ausdrücklich "die unbändige Energie von William Goldsmith, die erfahrene Weisheit von Franz Stahl und die donnernde Magie von Josh Freese".

Unvergessliche Erinnerung an Taylor Hawkins

Den emotionalsten Teil seiner Botschaft reserviert Grohl aber für Taylor Hawkins, der 1997 zur Band stieß und 2022 im Alter von 50 Jahren während einer Tournee überraschend verstarb. "Taylor. Dein Name wird jeden Tag ausgesprochen - manchmal mit Tränen, manchmal mit einem Lächeln. Aber du bist noch immer in allem, was wir tun, überall, wo wir hingehen - für immer. Die Größe deiner wunderbaren Seele wird nur übertroffen von der unendlichen Sehnsucht, die wir in deiner Abwesenheit empfinden. Uns allen fehlt du unbeschreiblich", so Grohl.

Trotz des Verlusts blicken die Foo Fighters entschlossen nach vorn. "Die Foo Fighters werden Taylor Hawkins für immer in jeder Note tragen, die wir spielen - bis wir eines Tages unser Ziel erreichen", verspricht Grohl in seinem Statement. Das Ende sei noch lange nicht in Sicht, betont der Musiker: "Ich bin immer noch dankbar für das Leben, die Liebe, die Musik und das Geheimnis, wohin uns dieser Weg als nächstes führen mag. Lasst uns weitermachen."