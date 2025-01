Mit "Das Sommerhaus der Normalos" geht dieses Jahr erstmals ein Ableger der RTL-Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" an den Start. Jetzt hat RTL den Starttermin für das Spin-off bekannt gegeben: Die Sendung geht am 24. Februar beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ an den Start. Insgesamt soll es acht Folgen geben.

Im "Sommerhaus der Normalos" treten acht nicht-prominente Paare an, um im berühmt-berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo 25.000 Euro zu gewinnen. Die Ankündigung verspricht "ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der 'Normalos'", genau wie bei den Stars.

Statt Influencern, Models und Schauspielern trifft im neuen Format "Bankkaufmann auf Zugbegleiterin und Immobilienmaklerin auf IT-Einkäuferin". Die Spiele, denen sich die Paare stellen müssen, ähneln hingegen denen ihrer prominenten Vorbilder. Informationen zu den teilnehmenden Paaren gibt es noch nicht.

So funktioniert "Das Sommerhaus der Stars"

Seit 2016 lädt RTL Promis in ein abgerocktes Ferienhaus ein. In den ersten vier Staffeln lag es in Portugal bei Lissabon, danach bei einem Bauernhof in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Die Paare stellen sich diversen Challenges. Wer gewinnt, ist vor einer Nominierung sicher. Die Teilnehmenden müssen bzw. wollen aus ihrer Mitte das unbeliebteste oder auch sportlich stärkste Duo eliminieren.

Nicht nur zwischen den Pärchen gibt es regelmäßig Dramen, sondern auch innerhalb der Paare. Etliche Promibeziehungen gingen nach einer Teilnahme in der Show in die Brüche.

Normalo-"Sommerhaus" startet zeitgleich mit Normalo-"Big Brother"

Ab Ende Februar dreht sich nicht nur bei RTL+ alles um die Normalos. Auch beim Streamingdienst Joyn kämpfen Kandidaten im Container von "Big Brother" um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Realityshow beginnt ebenfalls am 24. Februar, geht aber 100 Tage lang. Die Bewohnerinnen und Bewohner können 24 Stunden am Tag über einen Livestream auf Joyn beobachtet werden.

Zusätzlich berichtet der Sender Sixx von Montag bis Freitag um 19:15 Uhr in der Liveshow "Big Brother - Die Show" vom "Big Brother"-Gelände in Köln und bringt Analysen der "neuesten Entwicklungen und Geschehnisse aus dem Container" ins Free-TV.