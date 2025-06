Neue Show und Traumschiff-Gastrolle?: Treffen mit Florian Silbereisen: Dieter Bohlen hat da ein paar Pläne

Beim "Schlagerbooom Open Air 2025 - Die Berge leuchten!" in Kitzbühel gab es am 21. Juni ein besonderes Wiedersehen. Florian Silbereisen (43) kehrte nicht nur aus einer längeren TV-Show-Pause zurück, er begrüßte auf der Bühne auch Dieter Bohlen (71), den er zuvor rund fünf Jahre lang nicht mehr getroffen hatte.

"Wir haben zwischendurch mal telefoniert, aber wir haben uns tatsächlich seit unserer gemeinsamen 'DSDS'-Zeit nicht wiedergesehen", offenbarte Gastgeber Silbereisen in der Show. "Wir müssen öfter mal was zusammen machen", gab Bohlen bei dem harmonischen Treffen mit Silbereisen an. Der entgegnete: "Ja, schön wär's. Warum nicht?" Der 71-Jährige zeigte sich angetan: "Flori, wir müssen noch etwas ganz Neues machen, neue Sendung, neue Platte, wir müssen uns was überlegen." Und Bohlen scheint sich da schon eine Sache genauer auszumalen, wie er durchblicken lässt.

Von der Musikshow bis zum "Traumschiff"

"Ich habe mich in Florians Show total wohlgefühlt", erzählt Bohlen der "Bild"-Zeitung. "Ich würde mit ihm und seinen Produzenten gern mal über ein paar Pläne reden. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit 'DSDS' aufhören will. Aber ich würde auch gern mal wieder etwas Neues machen. Also jetzt keine Quizshow, es muss schon etwas mit Musik sein."

Auch einen Auftritt von Bohlen auf dem "Traumschiff" schließt Silbereisen, der dort seit 2019 als Kapitän Max Parger das Kommando hat, nicht aus. Fest eingeplant ist eine Gastrolle aber offenbar noch nicht. Im Gespräch mit RTL sagt Silbereisen: "Lassen wir uns überraschen. Ich weiß es nicht. Wie das ausgeht mit uns beiden. Wir lassen alles offen." Auch dem Sender gegenüber zeigt sich Bohlen unterdessen offenbar überzeugt von einem frischen Show-Format: "Vielleicht sollte es in Deutschland mal eine neue Musikshow geben oder so, die wir dann vielleicht zusammen machen".