Bei der Premiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast zeigte sich Heidi Klum in einem extravaganten Outfit. Das Model erschien in einem schwarzen Kleid mit ausgestellten Ärmeln und großzügigem Dekolleté

Am Mittwochabend verwandelte sich der Friedrichstadt-Palast in Berlin in eine glitzernde Bühne für Prominenz und Glamour. Anlass war die Premiere der neuen Grand Show "Blinded by Delight". Unter den Gästen stach besonders Heidi Klum (52) hervor, die mit einem mutigen Outfit für Aufsehen sorgte.

Das Model entschied sich für ein schwarzes Minikleid, das durch einen großzügigen Ausschnitt im Brustbereich zum Hingucker wurde. Das tiefe Dekolleté bis knapp über den Bauchnabel setzte ihre Figur gekonnt in Szene. Außerdem stach die Robe durch ausgestellte, zackige Ärmel hervor, die an einen Schmetterling erinnerten, sowie ein asymmetrisches Stoffelement an dem sonst ultraknappen Dress, das bis zu Klums Wade reichte.

Ihren Look rundete die "Germany's next Topmodel"-Chefin mit einer schwarzen Strumphose und schwarzen Pumps ab. Der Schmuck beschränkte sich auf einen markanten Ring an der rechten Hand sowie dezente Ohrringe.

Starauflauf in Berlin

Klum kam nicht allein zur Veranstaltung in der Bundeshauptstadt. An ihrer Seite war US-Designer Jeremy Scott (50), ebenfalls in Schwarz. Er hat mehr als 500 Kostüme für die neue Produktion im Friedrichstadt-Palast entworfen. Scott, ehemals Kreativdirektor bei Moschino, und Klum verbindet eine langjährige Freundschaft.

Während Klum auf schlichte Farben setzte, präsentierten sich viele andere Gäste in glitzernden Roben. Natascha Ochsenknecht kombinierte beispielsweise eine mehrreihige Swarovski-Kette mit einem roten Anzug. Jasmin Wagner, bekannt als Blümchen, trug einen Glitzerkragen. Kader Loth erschien in einem pinken Dolce-&-Gabbana-Jumpsuit. "Wir haben in Deutschland ja nicht wirklich viele Anlässe, wo man solche Kleider tragen kann", begründete "GNTM"-Siegerin Barbara Meier ihre extravagante Outfitwahl gegenüber der "Berliner Morgenpost": Sie wählte eine goldene Robe, die ihre Brust nur durch zwei Flammen-Elemente verdeckte.

Unter den Premierenbesuchern waren außerdem Modedesigner Jean Paul Gaultier, Schauspielerin Heike Makatsch, das irische Pop-Duo Jedward oder Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner.