Neue Show Deutschlands dümmster Promi: Amira Aly und Christian Düren: Das ist ihre Liebesgeschichte

Seit dem 1. September präsentieren Amira Aly und Christian Düren ihre erste gemeinsame Show. Anlass genug, einen Blick auf ihre Liebesgeschichte zu werfen - von den behutsamen Anfängen nach Amiras Scheidung von Oliver Pocher bis hin zum Hausbau.
Amira Aly (32) und Christian Düren (35) rücken auch beruflich ganz nah zusammen: Seit dem 1. September 2025 präsentiert das Paar mit "Deutschlands dümmster Promi" (immer montags, 20:15 Uhr, ProSieben und auf Joyn) erstmals gemeinsam eine Show. Dass sich die beiden heute so selbstbewusst vor den Kameras zeigen, war vor anderthalb Jahren undenkbar - damals mussten sie ihre Beziehung noch geheim halten.