Neue Show Deutschlands dümmster Promi: Amira Aly und Christian Düren: Das ist ihre Liebesgeschichte

Seit dem 1. September präsentieren Amira Aly und Christian Düren ihre erste gemeinsame Show. Anlass genug, einen Blick auf ihre Liebesgeschichte zu werfen - von den behutsamen Anfängen nach Amiras Scheidung von Oliver Pocher bis hin zum Hausbau.

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) rücken auch beruflich ganz nah zusammen: Seit dem 1. September 2025 präsentiert das Paar mit "Deutschlands dümmster Promi" (immer montags, 20:15 Uhr, ProSieben und auf Joyn) erstmals gemeinsam eine Show. Dass sich die beiden heute so selbstbewusst vor den Kameras zeigen, war vor anderthalb Jahren undenkbar - damals mussten sie ihre Beziehung noch geheim halten.

Paparazzi-Fotos aus Kapstadt Der Rosenkrieg mit ihrem damaligen Noch-Ehemann Oliver Pocher (47) war im Januar 2024 in vollem Gange, die Gerüchte über eine Affäre mit Ex-"Let's Dance"-Kandidat Biyon Kattilathu (41) gerade erst abgeklungen, da machten bereits neue Paparazzi-Bilder von Amira Aly die Runde. Fotos zeigten sie während eines Urlaubs mit Freunden in Kapstadt vertraut mit Christian Düren - Umarmungen und Küsse im Restaurant inklusive.

Die Enthüllung sorgte für einen Eklat. Pocher, der zu diesem Zeitpunkt die beiden gemeinsamen Söhne mit Aly hütete, tobte öffentlich: "Aus gegebenem Anlass sind Amira und Christian Düren kein Teil mehr des gemeinsamen Managements! Mach's gut, Kollegenschwein", wetterte er in seiner Instagram-Story gegen den "taff"-Moderator. Die öffentliche Turtelei so kurz nach der Trennung, die im August 2023 publik gemacht worden war, sei "sehr verletzend, respektlos und indiskret".

Der erste offizielle Pärchenauftritt

"So lange geht's noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet", erklärte Aly wiederum in ihrem Podcast zu den Bildern. Offiziell bestätigt wurde die Liebe im Anschluss jedoch lange nicht - obwohl weitere Kuschelfotos aus Paris oder Mallorca kaum Zweifel ließen.

Erst Anfang Juli 2024 zeigten die beiden ihre Liebe bei einem Pärchenauftritt auf der Berliner Fashion Week erstmals öffentlich. Auf die Frage, ob dies nun das offizielle Liebesouting sei, antwortete Düren seinen "taff"-Kollegen: "Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind ja zusammen hier. Es fühlt sich gut an. Wir sind glücklich. Es ist das erste Mal und deswegen aufregend. Aber es ist total gut."

"Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist", erklärte auch Aly der "Bild"-Zeitung. In ihrem Podcast betonte sie jedoch, wie wichtig es gewesen sei, die Beziehung so lange geheimzuhalten: "Man hat schon öfter etwas davon gelesen, bestätigt haben wir es nie, weil es einfach keinen Grund dafür gab."

Das erste Paar-Selfie auf Instagram

Das Bild ihres Premierenauftritts teilte Amira Aly damals auch mit einem Herz auf ihrem Instagram-Account und machte die Beziehung damit auch "Insta-official". Rund einen Monat später zeigte sie dann auch das erste Liebesselfie mit ihrem Partner: Auf einem Gruppenfoto mit Freunden hat der Moderator liebevoll den Arm um sie gelegt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Christian die beiden gemeinsamen Söhne aus ihrer Ehe mit Pocher längst kennengelernt. "Es funktioniert super, wir haben viel Spaß zusammen. Ein gutes Team, muss ich sagen", schwärmte Aly in ihrem Podcast.

Der Umzug ins Traumhaus

Tatsächlich sind solche Aussagen und gemeinsame Instagram-Schnappschüsse bis heute eine Seltenheit, auch wenn sich das Paar inzwischen auf vielen Events gemeinsam gezeigt hat. Erst im August machte Amira eine Ausnahme und teilte ein Video mit ihrem Partner, in dem er ihr einen schwarzen Flügel schenkt. Zu Tränen gerührt fällt sie Düren darin in die Arme. Inzwischen hat sie den Clip aber auch schon wieder von ihrem Account gelöscht.

Und wo findet dieser Flügel Platz? Genau, im Haus, in das das Paar gemeinsam einzieht. Aly finanzierte und baute die Immobilie zwar alleine, aber auch ihr Freund wird dort ein neues Zuhause finden. "Für uns stand schnell fest, dass wir zusammenziehen wollen. Damit wir einen festen Ort haben", erklärte Düren der "Bild"-Zeitung. So kann er auch sein Ritual besser durchziehen: Jeden Morgen bringe er seiner Liebsten Kaffee ans Bett.