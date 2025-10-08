Neue Show Cinema of Dreams: Oli.P singt, Ehefrau Pauline tanzt

Oli.P und seine Frau Pauline stehen erstmals gemeinsam für "Holiday on Ice" auf dem Eis. "Pauline bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik. Und beides vereinen wir auf einer Bühne", freut sich der Sänger und Schauspieler bei der Pressekonferenz.
Nach einigen herausfordernden Jahren warten auf Oliver Petzokat (47) und seine Frau Pauline (37) nun ganz besondere Monate. Das Paar steht ab dem kommenden November für die neue "Holiday on Ice"-Show "Cinema of Dreams" zum ersten Mal gemeinsam auf dem Eis - und zeigte sich beim Pressevent zusammen mit dem Kreativteam und Co-Star Max Giesinger (37) voller Vorfreude.