Neue Show Cinema of Dreams: Oli.P singt, Ehefrau Pauline tanzt

Oli.P und seine Frau Pauline stehen erstmals gemeinsam für "Holiday on Ice" auf dem Eis. "Pauline bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik. Und beides vereinen wir auf einer Bühne", freut sich der Sänger und Schauspieler bei der Pressekonferenz.

Nach einigen herausfordernden Jahren warten auf Oliver Petzokat (47) und seine Frau Pauline (37) nun ganz besondere Monate. Das Paar steht ab dem kommenden November für die neue "Holiday on Ice"-Show "Cinema of Dreams" zum ersten Mal gemeinsam auf dem Eis - und zeigte sich beim Pressevent zusammen mit dem Kreativteam und Co-Star Max Giesinger (37) voller Vorfreude.

"Pauline bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik" Der Sänger und Entertainer Oli.P und die ehemalige Eiskunstläuferin Pauline Petzokat sind bei den Premierenshows in Grefrath, Leipzig, Dortmund, Stuttgart und Bremen dabei. Während der 37-Jährige singt, antwortet seine Frau mit Bewegung - zu hören gibt es natürlich unter anderem seinen größten Hit "Flugzeuge im Bauch".

"Das war heute für uns eine Premiere, ein Traum, der wahr wurde: Wir beide, gemeinsam auf dem Eis", schwärmt Pauline - und Oli.P ergänzt: "Wir sind schon so lange zusammen, aber das heute war noch mal eine ganz neue Verbindung. Pauline bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik. Und beides vereinen wir auf einer Bühne."

Nach schweren Jahren zurück zu den Wurzeln

Der frühere "GZSZ"-Star und die ehemalige Spitzensportlerin sind seit 2014 verheiratet. Doch die letzten Jahre waren eine Herausforderung für das Paar. Die 37-Jährige musste sich vor fünf Jahren einer komplizierten Hirn-Operation unterziehen. Mit den Folgen lebt sie noch heute. Aufgeben kommt für sie trotzdem nicht infrage. "Ich will mir von dieser Krankheit oder dem Tumor nicht mein Leben bestimmen lassen", erklärte sie unlängst im Interview mit RTL.

Ihr Engagement bei "Holiday on Ice" führt sie jetzt zurück zu ihren Wurzeln. Als Tochter des Trainers und Ex-Profis Knut Schubert (67) stand sie schon früh auf dem Eis und feierte im Paarlauf nationale Erfolge, gewann Jugendmeisterschaften und den Großen Berliner Bären. 2004 beendete sie ihre aktive Karriere verletzungsbedingt. Während sie nun an alte Erfolge anknüpft, feiert neben ihrem Mann noch ein anderer Künstler seine ganz persönliche Eis-Premiere bei "Holiday on Ice".

Besondere Premiere für Max Giesinger

Der Sänger Max Giesinger hingegen steht zum ersten Mal überhaupt live auf dem Eis. Bei den Premieren-Shows in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Köln wird er als Special-Guest mit seinen Songs "Wenn sie tanzt" und "Butterfly Effect" dabei sein. "Ich stand schon auf so einigen Bühnen - aber heute habe ich zum ersten Mal auf dem Eis performt. Das hat echt Spaß gemacht", so Max Giesinger. "Ich liebe es, Dinge zum ersten Mal zu machen, das ist immer richtig aufregend."

Die Show "Cinema of Dreams" entführt in die Welt des Films. Drei Freunde erwecken ein verlassenes Kino zu neuem Leben und drehen dort ihre eigenen Filme. Das Stück erzählt von der Magie des Kinos, vom Spagat zwischen Kunst und Freundschaft - und zeigt Filmgenres von Retro bis Science-Fiction nicht auf der Leinwand, sondern live auf dem Eis - untermalt mit Pop- und Rock-Songs sowie gefühlvollen Balladen. Insgesamt 37 internationale Spitzenathletinnen und -athleten lassen den Zauber des Kinos auf dem Eis lebendig werden.

Start ist am 19. November in Grefrath. Danach geht es durch Deutschland - unter anderem nach Kiel, Leipzig, Frankfurt, Hamburg und Köln. Den Abschluss bildet Düsseldorf vom 24. bis 26. April 2026.