Neue Show ab Mittwoch: TV-Comeback von Stefan Raab: So viele Zuschauer waren dabei

1 Stefan Raab bei seiner TV-Rückkehr in der RTL-Show "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich". Foto: Raab Entertainment/ Willi Weber

Kultentertainer Stefan Raab meldet sich im TV zurück - das ließen sich viele Fans nicht entgehen. Mit seinem Boxkampf gegen Regina Halmich feiert er einen Quoten-Erfolg.











Stefan Raab (57) hat sich gegen Regina Halmich (47) ins TV-Rampenlicht zurückgeboxt - das wollten sich eine Menge Zuschauer und Zuschauerinnen nicht entgehen lassen. "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" (auch bei RTL+) verfolgten im linearen Programm bei RTL am Samstagabend (14. September) etwa 2,95 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren. Laut AGF Videoforschung entspricht dies einem Marktanteil in dieser Gruppe von 52,9 Prozent. Insgesamt schalteten demnach etwa 5,9 Millionen bei der Primetime-Show ein, was 25,8 Prozent Marktanteil ausmacht. Andere Programme hatten damit an diesem Abend keine Chance, gegen Raab anzukommen.