Neue Show ab Mitte April: Désirée Nick leitet die Realitystar Academy

In "Die Realitystar Academy" sucht Désirée Nick auf Joyn die Reality-Elite von morgen. 18 Kandidaten müssen sich in der Kaderschmiede beweisen - wer nicht überzeugt, fliegt. Dem Gewinner winkt eine Wildcard für ein Reality-Format.
Désirée Nick (69) hat einen neuen Job - und der kommt mit Schuluniform und blauem Brief. In der frisch angekündigten Joyn-Produktion "Die Realitystar Academy" schlüpft die Entertainerin in die Rolle einer strengen Direktorin, die aus unbekannten Nachwuchskandidaten die Realitystars von morgen formen will. Ab Donnerstag, dem 16. April, ist die Show kostenlos auf Joyn abrufbar, wie der Streamingdienst in einer Mitteilung bekannt gab. Wöchentlich soll es zwei neue Folgen geben.