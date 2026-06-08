Neue „Shortys“ in drei Stadtteilen: Stadtmobil startet Carsharing ohne feste Station in Stuttgart

In Stuttgart-West, Süd und Mitte stehen 30 Fahrzeuge zur Verfügung. Die roten Kleinwagen lassen sich per App buchen und flexibel im Gebiet abstellen – ähnlich wie bei Miles.
Die meisten Ziele im Stuttgarter Süden, Westen und Mitte sind gut mit Bussen und Bahnen zu erreichen – und dennoch führt der Carsharing-Betreiber Stadtmobil exakt in Teilen dieser drei Stadtbezirke ein neues Angebot ein: Kleinwagen, die sich flexibel mieten und abstellen lassen. Das Prinzip des Freefloatings kennt man bereits von Konkurrenten wie Miles und Free2move: keine feste Station, freie Wahl beim Parken.