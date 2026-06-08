Neue „Shortys“ in drei Stadtteilen: Stadtmobil startet Carsharing ohne feste Station in Stuttgart

In Stuttgart-West, Süd und Mitte stehen 30 Fahrzeuge zur Verfügung. Die roten Kleinwagen lassen sich per App buchen und flexibel im Gebiet abstellen – ähnlich wie bei Miles.

Die meisten Ziele im Stuttgarter Süden, Westen und Mitte sind gut mit Bussen und Bahnen zu erreichen – und dennoch führt der Carsharing-Betreiber Stadtmobil exakt in Teilen dieser drei Stadtbezirke ein neues Angebot ein: Kleinwagen, die sich flexibel mieten und abstellen lassen. Das Prinzip des Freefloatings kennt man bereits von Konkurrenten wie Miles und Free2move: keine feste Station, freie Wahl beim Parken.

30 „Shortys“, so werden die Leihfahrzeuge genannt, stellt Stadtmobil zunächst bereit. Die Zone ist im Westen durch die Schwab- und Bebelstraße begrenzt, im Norden durch die Hegel-, Kriegsberg- und Schillerstraße. In Heslach reicht sie bis zum Marienplatz, nach Osten und Süden endet sie an der Konrad-Adenauer-, der Olga- und der Filderstraße.

In diesem Gebiet seien „Bevölkerungsdichte und Nutzungspotenzial besonders hoch“, sagt Stadtmobil-Sprecher Jan Lutz. „So können wir den Betrieb effizient starten, Erfahrungen sammeln und Angebot sowie Flotte gezielt anpassen. Wir fangen bewusst klein an und werden das Bediengebiet bei guter Entwicklung auf weitere Stadtteile ausweiten.“

Neues Angebot soll ÖPNV sinnvoll ergänzen

Zugleich macht Lutz keinen Hehl daraus, dass die ÖPNV-Anbindung in der Shorty-Zone gut ist. „Selbst dort gibt es Situationen, in denen ein Auto die deutlich praktischere Lösung ist. Die Taktung ist nicht immer ideal, zum Beispiel nachts oder bei Störungen des ÖPNV, und gerade in Randlagen oder auf der Süd-West-Achse ist man oft wesentlich länger unterwegs als entlang der sehr gut angebundenen Tallängsachse.“ Lutz ist überzeugt, dass das neue Angebot den ÖPNV sinnvoll ergänzt.

Es richtet sich vor allem an Bewohner, die kein eigenes Auto haben und überwiegend mit ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind – etwa junge Berufstätige, Studierende, Familien und Neuankömmlinge in Vierteln mit hohem Parkdruck. „Sie wollen bei Bedarf spontan und flexibel Auto fahren“, sagt Lutz. „Zudem verringert unser Carsharing-Angebot den Parkdruck in diesen Gebieten. Jedes Stadtmobil-Fahrzeug ersetzt im gesamten Flotten-Durchschnitt rund 5,7 private Autos. In diesen Stadtteilen sind es 20 und mehr.“

Unsere Empfehlung für Sie Umfrage zur Fahrzeugnutzung Trotz Homeoffice und hoher Kosten – das eigene Auto bleibt typisch deutsch Auch wenn sich der Alltag stark verändert hat: Laut einer aktuellen Umfrage spielt das Auto als verlässliche Konstante hierzulande weiter eine enorme Rolle.

Ein Shorty kann maximal 24 Stunden genutzt und auch während des Leihvorgangs geparkt werden. Ein Warnsignal bei Verlassen der Zone ertönt nicht. „Theoretisch kann man mit ihm, wie mit jedem Stadtmobil, auch ins europäische Ausland fahren“, sagt Lutz, der empfiehlt, die Fahrzeuge anschließend in der Shorty-Zone abzustellen. Ansonsten wird eine gestaffelte Strafgebühr fällig, je nachdem, ob der Wagen innerhalb oder außerhalb des Stadtgebiets abgestellt wird. „In jedem Fall kommt noch ein Wagenwart-Einsatz hinzu, um das Auto zurückzuholen.“

Stadtmobil setzt auf Benziner

Stadtmobil betreibt seit 1991 stationsbasiertes Carsharing. Ob das neue Freefloating-Angebot günstiger oder teurer als die Tarife anderer Anbieter ist, hängt von Start, Fahrtziel, Strecke und Dauer ab. Eine Aufnahmegebühr oder einen Monatsbeitrag gibt es nicht. Wie bei der Konkurrenz werden die roten Flitzer per App lokalisiert, reserviert und ausgeliehen. Bei jeder Buchung wird zunächst ein Euro fällig, danach je ein Euro pro angefangene zehn Minuten. Eine ganze Stunde kostet allerdings nur fünf statt sechs Euro.

„Um unseren Kundinnen und Kunden ein möglichst kostengünstiges Angebot machen zu können, setzen wir derzeit bewusst auf konventionelle Fahrzeuge und noch nicht auf Elektroautos“, sagt Lutz. Die Shortys sind Benziner. Der Tankvorgang läuft wie bei allen Stadtmobil-Fahrzeugen: Im Bordbuch liegen zwei Tankkarten unterschiedlicher Anbieter bereit.