Neue Sexpositiv-Party Blow: Rekordverdächtig lange Schlangen vor dem Stuttgarter Proton

9 Rund um das frühere Karstadt-Gebäude windet sich die Schlange für die neue Kinky-Party Blow. Foto: Alexander Klarmann

Wer was Besonderes erleben will, braucht in dieser Nacht erst mal Geduld. Zur Premiere der Blow im Club Proton ist es brechend voll. Wie in Stuttgart eine queere Sexpositiv-Party gefeiert wird und welche Spielregeln gelten.











In seinem Song von 1963 singt Bob Dylan: „The answer, my friend, is blowing in the wind.“ Was geschieht bei der neuen Party Blow im Proton, im größten Club der Stuttgarter Innenstadt? Viele haben sich das gefragt, seit geheimnisvolle Posts mit erotischen Fotos in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Nun hat die Opening Night der neuen Reihe die Antwort gegeben. Gleich zum Start, quasi aus dem Stand heraus, ist die Schlange draußen rekordverdächtig lang, sie windet sich um das frühere Karstadt-Gebäude, und drinnen ist’s brechend voll. „Wir mussten den Einlass stoppen“, berichtet Veranstalter Felix Horsch, der keine exakten Besucherzahlen veröffentlichen will.