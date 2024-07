Berlin - Was es diese Woche zu streamen gibt.

"Spieleabend" (Netflix)

Spieleabende können schnell mal aus dem Ruder laufen. Man diskutiert über Spielregeln oder schlechte Verlierer treffen auf schadenfrohe Gewinner. Bei Netflix gibt es nun mit "Spieleabend" den passenden Film dazu. Jan begleitet seine neue Freundin Pia zu so einem Abend. In einer Villa im noblen Berliner Grunewald findet er sich in einer eingeschworenen Gruppe von Leuten wieder, die man guten Gewissens als exzentrisch beschreiben könnte. Mittendrin taucht auch noch Pias Ex-Freund und Fast-Verlobter Matthias auf. Nun wird es endgültig merkwürdig. Denn Matti hat immer noch Gefühle für seine Ex. Und weil er sich als Zahnarzt deutlich überlegen fühlt, setzt er alles daran, den Fahrradladen-Besitzer Jan dumm dastehen zu lassen.

Lesen Sie auch

Janina Uhse ("Der Vorname") und Dennis Mojen ("60 Minuten") müssen als Pia und Jan die erste Krise ihrer noch jungen Liebe verkraften, argwöhnisch beobachtet von Jans Kumpel Alex (Edin Hasanović). Anna Maria Mühe spielt die reichlich unentspannte Gastgeberin Karo, die mit dem Fantasy-Fan Oliver (Axel Stein) verheiratet ist. Oliver ist es auch, der den eifersüchtigen Matthias (Stephan Luca) eingeladen hat. Auch mit dabei sind Taneshia Abt als unglücklich verliebte Sheila und Max Bretschneider in der Rolle des schrägen Kurt.

"3 Paare, ein Ziel" (ARD Mediathek)

Einmal eine Traumhochzeit, bitte schön! Doch der Weg zum Tag aller Tage ist steinig und oft von Krisen, Liebeszweifeln und Katastrophen begleitet. Die Dokuserie "3 Paare, ein Ziel" gibt Einblicke in diese spannende und aufregende Zeit der Vorbereitung. Morin und Roman etwa haben gerade ihr drittes Kind bekommen und renovieren ihr Haus - trotzdem wollen sie heiraten, auch wenn das Geld gerade knapp ist. Cansu und Sertan dagegen erwartet eine große türkische Hochzeit - mit 400 Gästen. Ernster ist die Lage beim dritten Paar: Ringo war schwer krank. Doch an ihrem Traum von einer schönen Feier halten er und seine Braut Sandra dennoch fest - jetzt erst recht. Zu sehen sind die fünf Folgen in der ARD Mediathek. Dort gibt es auch noch die erste Staffel, die sich um den Wunsch nach einem Kind dreht.

"Sunny" (Apple TV+)

Die Amerikanerin Suzie (Rashida Jones) lebt im japanischen Kyoto. Ihr Leben verwandelt sich in einen Alptraum, als ihr Mann und ihr Sohn bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz verschwinden. Als Entschädigung schenkt man ihr den Hausroboter Sunny, der von der Elektronikfirma ihres Mannes produziert wird. Obwohl Suzie sich erst gegen Sunny sträubt, entwickelt sich allmählich ein unerwarteter Zusammenhalt zwischen den beiden. Auf ihrer Suche nach der düsteren Wahrheit hinter dem Verschwinden tauchen sie in eine gefährliche Welt ein, von deren Existenz Suzie bislang nichts geahnt hat. Die neue Mysteryserie läuft bei Apple TV+.