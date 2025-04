Neue Serie Étoile startet: Diese Gilmore Girls-Stars sind dabei

"Gilmore Girls" hat sich zur echten Kultserie entwickelt und auch "The Marvelous Mrs. Maisel" war ein voller Erfolg: Am heutigen Donnerstag (24. April) startet auf Amazon Prime Video mit "Étoile" die neue vielversprechende Serie von "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino (59). In dem Ballett-Drama, das in Paris und New York spielt, gibt es auch ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern.

Zum einen schlüpft Yanic Truesdale (55), der allen "Gilmore Girls"-Fans als französischer Concierge Michelle Gerard bekannt ist, in die Rolle von Raphael, der der Assistent der Pariser Ballett-Chefin ist - gespielt von Charlotte Gainsbourg (53).

Lesen Sie auch

So war die "Gilmore Girls"-Reunion in Paris

Zum anderen hat "Gilmore Girls"-Urgestein Kelly Bishop (81) alias Emily Gilmore eine Gastrolle. Bei den Dreharbeiten von "Étoile" kam es somit auch zu einer kleinen Reunion der beiden, wie Truesdale in einem Interview verraten hat. Weil Bishop zuvor noch nie in Paris gewesen sei, habe er sie zu einem Abendessen ausgeführt. "Ob sie es glauben oder nicht, sie war noch nie in Paris. Also schob ich sie eines Abends hinaus und es war magisch. Ich glaube, wir kamen um sieben Uhr abends zum Essen und gingen um Mitternacht", erinnert sich Truesdale.

Für ihre neue Serie hat Sherman-Palladino außerdem zwei Stars aus "The Marvelous Mrs. Maisel" mit an Bord geholt. Luke Kirby (46) übernimmt die Rolle von Jack, dem Leiter der New Yorker Tanz-Truppe. Außerdem spielt Gideon Glick (36) als Tänzer Tobias mit.

"Étoile": Ab 24. April bei Prime Video

Die Comedy-Serie "Étoile" spielt zu gleichen Teilen in New York und Paris. Zwei weltberühmte Ballettkompanien tauschen in der Show ihre größten Stars untereinander aus, um ihre jeweiligen, in die Krise geratenen Institutionen vor der Schließung zu bewahren.

Alle acht Episoden von "Étoile" erscheinen auf einen Schlag bei Prime Video. Staffel zwei ist auch bereits bestätigt.