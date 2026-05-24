Neue Serie Spider-Noir: Held oder Bösewicht? Nicolas Cage kann sich nicht entscheiden

Schurke oder doch lieber der strahlende Held? Für Schauspiel-Enfant terrible Nicolas Cage keine leichte Wahl. Er kann beidem etwas abgewinnen, wie er zum Start seiner neuen Serie "Spider-Noir" erklärte.
Nicolas Cage möchte sich nicht festlegen. Das machte der 62-jährige Oscarpreisträger bei der Premiere seiner neuen Superhelden-Serie "Spider-Noir" deutlich. Vom Magazin "People" gefragt, ob er lieber Helden oder Schurken spiele, antwortete er: "Schurken? Ich habe viele Schurken gespielt. Ich mag beides. Ich denke, beides sind wichtige Teile des Kinos. Ich würde mich nicht gerne festlegen lassen, nur eine Sache zu machen."