Neue Serie des Royals: Trailer über schmutzige, verschwitzte Jungs

1 Prinz Harry (l.) spielt leidenschaftlich gerne Polo. Auch seine neue Serie dreht sich um den Sport. Foto: imago/ZUMA Wire

Netflix veröffentlicht in Kürze Prinz Harrys neue Serie "Polo". Ein Trailer zeigt jetzt, was Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. In dem Clip ist auch die Rede von "schmutzigen, verschwitzten Jungs".











Link kopiert



Prinz Harrys (40) neuestes Serienprojekt für Netflix soll im Dezember erscheinen. In der Produktion dreht sich alles um die Welt des Sports Polo. Ob aber das, was gerne auch als "Sport der Könige" bezeichnet wird, eine große Zuschauerschaft anlocken können wird? In einem jetzt veröffentlichten Trailer wird angedeutet, was es alles zu sehen geben wird.