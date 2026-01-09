Nach drei Staffeln der Gangsterserie soll nun erzählt werden, wie die Geschichte der Hamadys in Deutschland begann. Was bisher über die neue Produktion bekannt ist.
Berlin - Das Gangsterdrama "4 Blocks" bekommt eine Vorgeschichte. Die neue Serie soll zurückreisen zu den Anfängen der Hamadys, die alles daransetzen, sich im Berlin der 1990er eine Existenz aufzubauen, wie Warner Bros. Discovery mitteilte. Die achtteilige erste Staffel von "4 Blocks Zero" soll im Herbst 2026 beim Streamingdienst HBO Max starten.