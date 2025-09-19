Neue Schultes: Festsaal voll: Sabrina Lee als neue Bürgermeisterin von Pleidelsheim vereidigt

Mit vollem Festsaal, Jazzmusik vom Vater und vielen Grußworten ist Sabrina Lee als neue Bürgermeisterin von Pleidelsheim ins Amt eingeführt worden.

Dass wegen des großen Andrangs für eine Gemeinderatssitzung die geplanten 190 Sitzplätze im Festsaal auf über 400 aufgestockt werden mussten, passiert nicht alle Tage. Schon dadurch bekam die Amtseinführung der neuen Bürgermeisterin Sabrina Lee einen besonderen Rahmen. Eine Überraschung sorgte zusätzlich für Stimmung: In der Jazz-Combo der Lehrer der Jugendmusikschule spielte als „Special Guest“ der Stuttgarter Jazzmusiker Albert Lee – Vater der Bürgermeisterin – Saxophon.

Mit groovendem Standard-Jazz gab er dem Festakt eine entspannte Note. Wer wollte, konnte in diesem Auftritt sogar eine Parallele zur neuen Bürgermeisterin ziehen: eigenständig, charaktervoll, aber stark im Zusammenspiel.

Vor einem vollen Festsaal legt Sabrine Lee den Eid ab. Foto: Werner Kuhnle

Wichtiger Eid in schwierigen Zeiten

Die Sitzung zur förmlichen Einsetzung leitete Timo Günther, erster stellvertretender Bürgermeister. Er erinnerte an Lees Wahl „mit deutlicher Mehrheit gleich im ersten Wahlgang“ am 1. Juni. Mit Blick auf ihren Wahlkampf und bisherigen Werdegang stellte er fest: „Sie haben Ziele, aber Sie haben auch ein Ohr für die kleineren und größeren Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.“

Zur Vereidigung als Bürgermeisterin und zum Verpflichtungseid als Vorsitzende des Gemeinderates erhob sich der Saal. Und angesichts bedrohter Prämissen der freiheitlich demokratischen Grundordnung leuchteten die Eidesformeln in der gebannten Aufmerksamkeit der Versammlung nun wie in ihrem ursprünglichen Gewicht: „Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ Lee unterstrich dies mit der fakultativen Formel: „So wahr mir Gott helfe.“

Die Verpflichtungsformel wiederum endete mit dem Gelöbnis, „insbesondere die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“. Dieser förmliche Akt wurde mit kräftigem Beifall bedacht.

In den anschließenden Grußworten hob Landrat Dietmar Allgaier die Besonderheit hervor, dass Pleidelsheim erstmals eine Frau an die Spitze der Gemeinde gewählt habe. Das zeige, so Allgaier, dass die Kommune „bereit sei, nicht in alten Mustern zu denken“. Kolleginnen habe Lee im Landkreis bisher nur in Möglingen und Ingersheim.

Vereine hoffen auf eine offene Stadt

Frauen in Führungspositionen hätten, so Allgaier, nachweislich andere Ansätze: pragmatisch, verbindend und lösungsorientiert. „Das ist Gold wert“, betonte er, und er hoffe, Lees Wahl werde „junge Frauen inspirieren und ermutigen“. An die neue Bürgermeisterin gewandt, sagte er: „Ab heute sind Sie ein Vorbild.“

Gleichwohl sei es aber auch richtig, „eine vernünftige Erwartungshaltung aufzubauen“, merkte der Freiberger Bürgermeister Jan Hambach an. Im Amt gelte es, „das Gesamtinteresse im Auge zu haben, gute Kompromisse zu suchen, aber auch klare Linien vorzugeben“.

Für die Vereine lud Kai Müller die neue Bürgermeisterin dazu ein, „gemeinsam Zukunft zu gestalten, damit Pleidelsheim lebendig, offen und freundlich bleibt“. Ähnlich Ralf Kaspar für den Bund der Selbständigen, der Lee eine Amtsglocke mit persönlicher Gravur überreichte. Sabrina Lee sagte, die Veranstaltung erfülle sie „mit Freude und Dankbarkeit“ und schloss: „Packen wir es gemeinsam an!“