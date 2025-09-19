Neue Schultes: Festsaal voll: Sabrina Lee als neue Bürgermeisterin von Pleidelsheim vereidigt

Mit vollem Festsaal, Jazzmusik vom Vater und vielen Grußworten ist Sabrina Lee als neue Bürgermeisterin von Pleidelsheim ins Amt eingeführt worden.
Dass wegen des großen Andrangs für eine Gemeinderatssitzung die geplanten 190 Sitzplätze im Festsaal auf über 400 aufgestockt werden mussten, passiert nicht alle Tage. Schon dadurch bekam die Amtseinführung der neuen Bürgermeisterin Sabrina Lee einen besonderen Rahmen. Eine Überraschung sorgte zusätzlich für Stimmung: In der Jazz-Combo der Lehrer der Jugendmusikschule spielte als „Special Guest“ der Stuttgarter Jazzmusiker Albert Lee – Vater der Bürgermeisterin – Saxophon.