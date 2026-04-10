Neue Schauplätze: Lily Collins reist für Emily in Paris nach Griechenland und Monaco

Die Netflix-Hitserie "Emily in Paris" geht in die nächste Runde: Im Mai starten die Dreharbeiten zur sechsten Staffel, diesmal auch in Griechenland und Monaco.

Lily Collins (37) entdeckt in der neuen Staffel von "Emily in Paris" neue Orte und Kulissen. Die erfolgreiche Netflix-Serie startet im Mai mit den Dreharbeiten zur sechsten Staffel. Laut des Branchenblatts "Variety" führt die Geschichte die Charaktere nach Griechenland und Monaco - zwei neue, glamouröse Schauplätze. Über die Handlung der neuen Folgen ist bislang wenig bekannt, doch die Wahl der griechischen Kulisse lässt vermuten, dass zwischen Emily (Lily Collins) und Gabriel (Lucas Bravo) noch Klärungsbedarf besteht.

Serienschöpfer spricht über die fünfte Staffel Als die fünfte Staffel von "Emily in Paris" im Dezember in Paris Premiere gefeiert hat, sprach Serienschöpfer Darren Star (64) mit dem Magazin unter anderem über die Entwicklung der Figuren. "Ich kann mir die Serie ohne Gabriel gar nicht vorstellen", sagte Star.

Die gemeinsamen Szenen in der fünften Staffel hätten "ein wenig Nostalgie" vermittelt, was laut Star darauf hinweise, dass die Serie "gereift ist". Die Tiefe der Beziehung beruhe, so Star weiter, auf "einer gemeinsamen Vergangenheit" - mit Erinnerungen an gute und schlechte Zeiten.

"Emily in Paris" gehört auf Netflix weiterhin zu den großen Erfolgen des Streamingdienstes. Die fünfte Staffel landete mit 13,5 Millionen Aufrufen in den ersten vier Tagen auf Platz zwei der hauseigenen Top-10-Charts und konnte diese Position in der darauffolgenden Woche mit 13,3 Millionen weiteren Aufrufen halten. Wann die sechste Staffel der Erfolgsserie auf Netflix erscheint, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.