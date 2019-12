1 Foto aus alten "Wetten, dass..?"-Zeiten (2011): Gastgeber Thomas Gottschalk (r.) und Gast Dieter Bohlen Foto: imago images / APress

Star-Produzent Dieter Bohlen schießt gegen Entertainer Thomas Gottschalk, nachdem der zuvor über den Poptitan gelästert hatte.

Star-Produzent Dieter Bohlen (65) teilt gegen Entertainer Thomas Gottschalk (69) aus. In der Show "Feller! Live" (OE24.TV) sagte Bohlen: "Ich habe gegen Thomas nichts, aber ich möchte auch nicht so aussehen wie er. Und deshalb haben wir beide das gleiche: Er möchte nicht wie ich zu Ende gehen [...] Ich möchte aber auch nicht so enden wie er. Ich glaube, selbst im Sarg werde ich nicht so aussehen wie er."

Zuvor hatte Gottschalk in der ARD-Talkshow "Maischberger - Die Woche" (4.12.) festgestellt, dass das Aussehen im Alter eine Frage der Beleuchtung sei. Hilfsmittel wie etwa Botox lehne er dagegen ab, "sonst ende ich wie Bohlen".

Seitenhieb zu früherer Zusammenarbeit

Auf die Anmerkung des Talkshow-Gastgebers, dass die beiden sich ja persönlich kennen würden, bestätige Bohlen, dass er mehrmals in Gottschalks Sendung gewesen sei. "Bei 'Wetten, dass..?' war er echt toll, das war sein Ding", so Bohlen über den Gastgeber der legendären Samstagabendshow (ZDF).

Aber: "Leider war er auch ein halbes Jahr in meiner Jury und hat da wirklich nicht gut aufgeschlagen und deshalb mussten wir ihn dann austauschen", plauderte Bohlen aus dem "Supertalent"-Nähkästchen. Teilweise hätte ihn das Publikum sogar ausgebuht, "weil er das nicht konnte". Von den damaligen drei Juroren - Bohlen, Gottschalk und Michelle Hunziker (42) - sei Gottschalk der schlechteste gewesen.

Auf die Frage, ob Gottschalk "seinen Zenit ein bisschen überschritten" habe, ist Bohlens Antwort eindeutig: "Ja!" Aufzuhören rät er Gottschalk zwar nicht, stattdessen sieht er ihn im Spätprogramm, weil ältere Leute ja nachtaktiv seien.