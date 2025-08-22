Neue RTL-Doku gibt Einblicke: So verbringen Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben ihre TV-Rente

Seit rund einem Jahr genießen Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben ihren TV-Ruhestand. Er versucht sich als Hobby-Bäcker, sie als Autorin, wie eine neue Doku zeigt.
Als kompetentes und beliebtes Nachrichtenduo führten Peter Kloeppel (66) und Ulrike von der Groeben (68) jahrzehntelang gemeinsam durch das Format "RTL aktuell". Er ab 1992, sie sogar ab 1988 und jeweils bis zum gemeinsamen Abschied im vergangenen Jahr. Aber wie wirkt sich das Leben in TV-Rente für die beiden aus? Eine neue und rund viertelstündige Kurzdoku bei RTL+ namens "Niemals geht man so ganz - Peter & Ulrike: Das Jahr danach" beleuchtet diese und weitere Fragen.