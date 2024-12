Neue Rosensteinbrücke in Stuttgart: Durchgangsverkehr nicht gewünscht

1 A, 17. Dezember befasst sich der Gemeinderat mit der künftigen Rosensteinbrücke. Foto: Uli Nagel

Der Bezirksbeirat Bad Cannstatt hat sich einstimmig positioniert: Die neue Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt soll nicht regulär für Durchgangsverkehr frei sein. Außerdem verlangt das Gremium Zahlen zur geforderten Haltestellenverlegung.











Fahren die Stadtbahnlinien U 13 und U 16 über die neue Rosensteinbrücke und wird die SSB-Haltestelle von der Pragstraße auf die neue Neckarquerung verlegt? Gibt es wieder wie früher einen Kfz-Verkehr stadtein- und stadtauswärts oder sollte man eine Brücke nur für Radfahrer und Passanten bauen? Wie kann das Dauerthema „Stadt am Fluss“ in den geplanten Neubau integriert werden? Nach wie vor gibt es viele offene Fragen in Sachen neue Rosensteinbrücke. Bevor am 17. Dezember der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik die ersten Weichen stellen will, hat sich jetzt der Bezirksbeirat Bad Cannstatt positioniert und einen Antrag von CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP einstimmig befürwortet.