Neue RomCom-Serie auf Netflix: Girls-Schöpferin Lena Dunham meldet sich mit Too Much zurück

"Girls"-Star Lena Dunham meldet sich mit einer neuen Serie zurück: "Too Much" startet im Juli bei Netflix - und markiert den Auftakt einer langfristigen Zusammenarbeit. Das erwartet die Zuschauer in der romantischen Komödie - inklusive hochkarätigem Cast.

Lena Dunhams (39) neue Serie hat einen Starttermin. "Too Much" steht ab dem 10. Juli 2025 bei Netflix bereit. Das gab der Streamingdienst jetzt bekannt. Im selben Atemzug veröffentlichte Netflix die ersten Bilder zum neuen Projekt der "Girls"-Schöpferin.

Die Story von "Too Much"

Im Mittelpunkt der neuen Serie steht die New Yorkerin Jessica. Die Mittdreißigerin leidet seit Monaten unter der Trennung von ihrem Freund. Während sie ihn weiterhin heimlich auf Instagram verfolgt, ist er längst in einer neuen Beziehung.

Irgendwann wird Jessica alles "Too Much". Sie zieht für einen neuen Job nach London. Dort will sie in aller Einsamkeit ein von Jane Austen, den Brontë-Schwestern und Bridget Jones inspiriertes Leben führen. Doch sie lernt den arbeitslosen Musiker Felix kennen. Trotz Alarmsignalen und kulturellen Missverständnissen lässt sie sich auf eine Beziehung ein.

Wie ihre Serienheldin ist auch Lena Dunham in New York City geboren - inzwischen lebt sie mit ihrem britisch-peruanischen Ehemann, dem Musiker Luis Felber (38), in London. Gemeinsam entwickelte das Paar das Konzept zu "Too Much". Dunham schrieb das Drehbuch und übernahm auch die Regie der zehnteiligen Serie.

Hochkarätige Gaststars: Die Darsteller von "Too Much"

Anders als bei ihrer Erfolgsserie "Girls" spielt Lena Dunham in "Too Much" nicht die Hauptrolle, sondern nur einen kleinen Part. Wie sie "The New Yorker" verriet, möchte sie sich nicht erneut dem Risiko von Body Shaming aussetzen.

Stattdessen führt Megan Stalter (34) die Serie an. Die Komikerin und Schauspielerin wurde durch die gefeierte Comedyserie "Hacks" bekannt. An ihrer Seite spielt Will Sharpe (38), der britisch-japanische Schauspieler, der durch die zweite Staffel von "The White Lotus" einem größeren Publikum auffiel, die Rolle des Felix.

Auch in den Nebenrollen ist die Serie hochkarätig besetzt: Model Emily Ratajkowski (33) spielt die neue Freundin von Jessicas Ex. Zudem mit dabei sind "Mulholland Drive"-Star Naomi Watts (68), "Blau ist eine warme Farbe"-Darstellerin Adèle Exarchopoulos (31), Tom Hanks Ehefrau Rita Wilson (68) sowie die britischen Kultschauspieler Richard E. Grant (68) und Stephen Fry (67).

"Too Much" ist Teil eines umfassenderen Deals zwischen Lena Dunham und Netflix, der im Januar 2025 öffentlich gemacht wurde. Beide Seiten teilten mit, man sei sich darin einig, "klassische Genres neu zu interpretieren - mit einem Twist und stets aus überraschenden Perspektiven".

Dunham selbst schwärmt über "Too Much": "Netflix hat meine Idee unterstützt, eine romantische Komödie zu schaffen, die uns die Liebe schmackhaft macht, Freude bringt und zugleich die raueren Seiten des Lebens nicht ausspart."