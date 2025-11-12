Nach seinem Abschied vom "Tatort" bleibt Axel Milberg kaum eine Verschnaufpause: Als nächstes ist er im packenden Thriller "Verschollen" zu sehen - und das ist längst nicht alles.
Schauspieler Axel Milberg (69) verkörperte von 2002 bis März 2025 zweimal im Jahr den eigensinnigen Hauptkommissar Klaus Borowski im "Tatort" aus seiner Heimatstadt Kiel. Doch während es um manchen Ermittlerdarsteller nach dem Kultkrimi-Ausstieg ruhiger wurde, erfreut der Wahl-Münchner seine Fans weiterhin mit vielen Filmen und Serien.