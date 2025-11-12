Nach seinem Abschied vom "Tatort" bleibt Axel Milberg kaum eine Verschnaufpause: Als nächstes ist er im packenden Thriller "Verschollen" zu sehen - und das ist längst nicht alles.

Schauspieler Axel Milberg (69) verkörperte von 2002 bis März 2025 zweimal im Jahr den eigensinnigen Hauptkommissar Klaus Borowski im "Tatort" aus seiner Heimatstadt Kiel. Doch während es um manchen Ermittlerdarsteller nach dem Kultkrimi-Ausstieg ruhiger wurde, erfreut der Wahl-Münchner seine Fans weiterhin mit vielen Filmen und Serien.

Verzweifelter Vater im Thriller "Verschollen" Ganz aktuell ist es ein sehr ernstes Filmprojekt mit wahrem Hintergrund: Umweltwissenschaftler Jan Stadler (Max Hubacher) verschwindet in Brasilien. Sein Vater Klemens Stadler (Axel Milberg) reist dorthin, um ihn zu suchen, und gerät in ein Netz aus Korruption und Gewalt. Hinter den angeblich nachhaltigen Aufforstungsprojekten und der CO2-Zertifizierung entdeckt er Verbrechen im Namen des Klimaschutzes. Ganze Dörfer werden für Land enteignet, Indigene vertrieben... Ebenfalls im Cast: Julia Koschitz, Benjamin Sadler, Elisa Schlott, Johanna Christine Gehlen und mehr.

Der Thriller von Daniel Harrich (42, "Der blinde Fleck") basiert auf realen Recherchen. Das Erste zeigt "Verschollen" am 12. November um 20:15 Uhr, direkt gefolgt von "Verschollen - Die Doku" um 21:45 Uhr. Beide Produktionen sind auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Milberg spielte auch schon in Harrichs investigativen Spielfilmen "Meister des Todes" (2015) und Meister des Todes 2" (2020) zu illegalen Waffengeschäften sowie "Saat des Terrors" (2018) zu Geheimdienst-Verstrickungen mit.

Kommissar in Mystery-Serie "Kohlrabenschwarz﻿"

Ende Oktober war Axel Milberg zudem in der sechsteiligen Mystery-Serie "Kohlrabenschwarz﻿" im BR Fernsehen zu sehen. In der ungewöhnlichen TV-Produktion spielt er den grantigen Kriminaldirektor Eberhard Kroiss, der sich nur allzu gern in leidenschaftlichen Schimpftiraden ergeht. Die Serie basiert auf der erfolgreichen gleichnamigen Hörspielreihe und verbindet Mystery, schwarzen Humor und bayerisches Lebensgefühl zu einem lustigen, spannenden und zuweilen sehr gruseligen Mix.

Ob die Fans auf eine zweite Staffel hoffen dürfen? Das ist noch nicht raus. Showrunner und Produzent Tommy Krappweis verrät auf Nachfrage von spot on news aber immerhin schon mal: "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, in welcher Form es mit der Verfilmung von 'Kohlrabenschwarz﻿' weitergeht. Allerdings hat die Free-TV-Premiere der ersten Staffel im BR so viel positive Resonanz erzeugt, dass wir Grund haben, über neue Optionen nachzudenken."

Familienvater Gerald in "Familie Bundschuh"

Seit 2015 ist Axel Milberg auch Teil der äußerst beliebten TV-Komödienreihe "Familie Bundschuh" von und mit Andrea Sawatzki (62). Als Ehepaar Gundula und Gerald Bundschuh erlebten Milberg und Sawatzki in bisher neun Filmen den ganz normalen Familienwahnsinn. Zuletzt wurde "Familie Bundschuh: Wir machen Camping" im September im ZDF gezeigt.

Und obwohl das Ende dieser Episode nichts Gutes verhieß und die Fans lange zittern mussten, gab es bereits Entwarnung vom Sender. "Eine neue Folge der 'Familie Bundschuh'-Reihe wird voraussichtlich 2026 gedreht", lautete die erfreuliche Nachricht, die eine Sendersprecherin spot on news auf Nachfrage mitteilte.

Weitere Filme mit Axel Milberg in Arbeit

Auch im Sportlerdrama "Adams Acht" wird Axel Milberg zu sehen sein. Der Film erzählt die packende Geschichte eines Teams, das olympische Sportgeschichte schrieb - und dabei das Denken über Teamgeist, Training und Leistung revolutionierte. Der zu großen Teilen am Originalschauplatz, der ursprünglichen Wirkungsstätte von Rudertrainer-Legende Karl Adam (1912-1976) in Ratzeburg, sowie in Bratislava/Piestany gedrehte Film kommt am 10. September 2026 ins Kino. Im illustren Cast sind neben Milberg auch Oliver Masucci, Felix Kammerer und Heino Ferch.

In der ORF/MDR-Komödie "Mit und ohne Simone", die in Wien, Krems und Dürnstein gedreht wurde, ist Milberg dagegen mal wieder kaum zu erkennen. Das zeigen erste Fotos vom Set im Sommer. Gemeinsam mit dem Wiener "Tatort"-Star Adele Neuhauser (66) spielt er das krisengebeutelte Ehepaar Simone und Walter, das von der Scheidung träumt. In weiteren Rollen sind unter anderem Ex-"Tatort"-Ermittlerin Karin Hanczewski (43) als Tochter des Paares sowie "Mord mit Aussicht"-Star Petra Kleinert (58) zu sehen.