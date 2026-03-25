Neue Rolle in Charles-Dickens-Adaption: Löst sich Kit Harington endlich von Game of Thrones-Held Jon Schnee?

Für viele Menschen sind die Namen Kit Harington und Jon Schnee bis heute untrennbar miteinander verbunden. Ob ihm seine Rolle in einer BBC-Adaption eines Charles-Dickens-Klassikers dabei helfen kann, dieses Bild zu verändern?
Für viele war klar: Die Rolle des Jon Schnee würde Kit Harington (39) auch nach "Game of Thrones" alle Türen öffnen. Und in der Tat ergatterte Harington während der Laufzeit der Serie bereits einige vielversprechende Kinorollen. Zunächst in der - leider weder von Glück noch von Qualität geküssten - Fortsetzung "Silent Hill: Revelation", 2014 im historischen Katastrophenfilm "Pompeii" und noch im selben Jahr in der Romanverfilmung "Testament of Youth" an der Seite von Alicia Vikander (37).