Neue Rolle für den dänischen Monarchen: König Frederik spricht sein Buch Königsworte selbst ein

1 König Frederik geht unter die Hörbuchsprecher. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

König Frederik von Dänemark zeigt sich von einer neuen Seite: Für sein Buch "Königsworte" stand der Monarch selbst am Mikrofon. Eine neue Fotostrecke gewährt Einblicke ins Tonstudio.











Link kopiert



König Frederik X. von Dänemark (57) in einer ungewohnten Funktion: Für sein Buch "Kongeord" (auf deutsch "Königsworte") hat er die Rolle des Hörbuchsprechers übernommen. Der offizielle Instagram-Account des dänischen Königshauses hat eine Fotostrecke veröffentlicht, die hinter die Kulissen blickt. Mehrere Aufnahmen zeigen König Frederik im Tonstudio - aufmerksam am Mikrofon und stets mit einem herzlichen Lächeln. In der Bildunterschrift ist zu lesen: "'Königsworte' nun auf kongehuset.dk verfügbar - sowohl als E-Book als auch als Hörbuch."