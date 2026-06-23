Neue Rolle als Markenbotschafterin: Wie sich Stefanie Giesinger immer wieder neu erfindet

Stefanie Giesinger hat den Castingshow-Stempel längst hinter sich gelassen. Heute steht sie für Mode, Wandelbarkeit und einen Schönheitsbegriff, der nicht nur auf Perfektion setzt. Dazu passt auch ihre neue Beauty-Partnerschaft.
Stefanie Giesinger (29) gehört zu den wenigen "Germany's next Topmodel"-Gewinnerinnen, die den Castingshow-Stempel hinter sich gelassen haben. Seit ihrem Sieg in der neunten Staffel 2014 hat sie sich vom Teenager aus Kaiserslautern zu einer der bekanntesten deutschen Models und Influencerinnen entwickelt, gerade wurde sie von L'Oréal Professionnel als erste lokale Markenbotschafterin für Deutschland, Österreich und Schweiz vorgestellt.