Neue Rettungswache: Geld aus Milliardenpaket – Bescherung für DRK und Bürger in Bad Cannstatt?

In Bad Cannstatt droht der Neubau der Rettungswache nicht in Betrieb zu gehen, weil das Land zwar den Bau, aber nicht die Ausstattung fördert. Das könnte sich nun ändern.
Es klingt wie ein Schildbürgerstreich, ist aber bittere Realität: In Bad Cannstatt baut das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine neue Rettungswache – die aber nicht in Betrieb gehen könnte. Sie wird dringend benötigt, weil die alte bereits im Jahr 2019 weggefallen ist und Stuttgarts größter Stadtbezirk seither von der Innenstadt aus mitversorgt werden muss. Dasselbe gilt für die Neckarvororte. Oft genug rückt dort inzwischen die Werksambulanz von Mercedes-Benz an, um die Lücken zu schließen.