Neue Rekruten nach Flugblättern: Nordkorea: „Den Abschaum der Republik Korea vernichten“

1 Nordkoreas Machhaben Kim (Archivbild) Foto: dpa

In Nordkorea sind laut einem Bericht der Staatsmedien in dieser Woche mehr als eine Million Menschen in die Armee eingetreten, nachdem zuvor angeblich südkoreanische Drohnen regierungsfeindliche Flugblätter über Pjöngjang abgeworfen hatten. „Millionen junger Menschen haben sich dem landesweiten Kampf angeschlossen, um den Abschaum der Republik Korea zu vernichten, der durch eine Drohneninfiltration eine schwere Provokation begangen und die Souveränität der Demokratischen Volksrepublik Korea verletzt hat“, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.