Neue Reihe für den ARD FilmMittwoch: Die Verteidigerin: Erster Fall mit Andrea Sawatzki ist im Kasten

1 Andrea Sawatzki in der Serie "Die Verteidigerin: Der Fall Belling" als Freiburger Anwältin Lou Caspari. Foto: SWR/Hardy Spitz

Die ehemalige "Tatort"-Kommissarin Andrea Sawatzki kommt mit einer neuen ARD-Filmreihe zurück auf die Bildschirme. Der erste Fall von "Die Verteidigerin" ist bereits abgedreht.











Fans der ehemaligen "Tatort"-Kommissarin Andrea Sawatzki (61) können sich bald auf neue spannende TV-Produktionen mit der Schauspielerin freuen. Wie der Sender SWR am Montag (11. November) bekannt gegeben hat, ist der erste Teil der neuen ARD-Filmreihe "Die Verteidigerin" im Kasten. Sawatzki spielt darin die Freiburger Anwältin Lou Caspari. Die Dreharbeiten zum ersten Film mit dem Arbeitstitel "Der Fall Belling" endeten demnach am vergangenen Freitag in Freiburg im Breisgau.