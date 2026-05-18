Neue Regierung in Baden-Württemberg: Zuständigkeitschaos bei Ministerien? Sport wandert zu Bauen

Die Ministerien sind vergeben, aber es ist nicht immer drin, was draufsteht. Nicht alle Entscheidungen, was Zuständigkeiten angeht, erklären sich von selbst.
Die Ministerien der neu gewählten Landesregierung in Baden-Württemberg sind unter Dach und Fach. Dennoch offenbaren sich bei näherem Hinsehen noch Überraschungen, obwohl das Personaltableau geklärt ist - und zwar mit Blick auf Verschiebungen der fachlichen Zuständigkeiten der Ministerien. Viele Verantwortlichkeiten sind neu vergeben worden. Proaktiv begründet hat die Landesregierung die wenigsten. Beschlossen und bekanntgegeben wurden die Anpassungen der Ressorts bereits am 13. Mai.