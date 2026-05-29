Fellbach führt nach dem Komponistenviertel nun auch im Bereich links und rechts der Bahnhofstraße das Anwohnerparken ein. Das Rathaus verteidigt das Konzept gegen kritische Stimmen.
Noch sind die oberen Bereiche der frisch aufgestellten Schilder durch blaue Müllsäcke verhüllt. Am nächsten Montagmorgen allerdings dürfen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Leitern besteigen und kräftig zupacken – und mit der Entfernung der blauen Plastiküberzüge startet dann auch offiziell das neue Parkraummanagement im Norden der Fellbacher Kernstadt.