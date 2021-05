Brand in Stuttgart-Mitte Mercedes geht in Flammen auf – Fahrerin leicht verletzt

Eine 19-Jährige ist mit ihrer 27 Jahre alten Beifahrerin am Sonntag in einem Mercedes in Stuttgart-Mitte unterwegs, als dieser plötzlich Feuer fängt. Die beiden Frauen können sich retten, die 19-Jährige wird allerdings leicht verletzt.