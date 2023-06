1 Weihnachten sollte uns allen ein wenig Zurückhaltung im November wert sein, findet unsere Autorin. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Die neuen Kontaktbeschränkungen haben ein Ziel: Ein möglichst coronafreies Weihnachten, meint StN-Autorin Annika Grah.









Stuttgart - Es ist wohl so, dass viele Menschen in Deutschland eher ungläubig auf die hohen Infektionszahlen blicken. Diejenigen, die sich seit März an die Regeln halten, ihre Kontakte reduzieren und ihr Leben an die neue Lage anpassen. Es sind auch diejenigen, die verstanden haben, dass wir alle es ein Stück weit in der Hand haben, wie sich die Pandemie in Deutschland entwickelt und wie stark die Wirtschaft am Ende unter neuen Zwangsmaßnahmen leidet – und es sind auch diejenigen, die sich kopfschüttelnd die Frage stellen: Wie konnte es so weit kommen?