Neue Regeln ab Juni: Schnelle Zigarette beim Warten auf den Bus kann in Stuttgart bald teuer werden

Von 1. Juni an gilt in Baden-Württemberg Rauchverbot im Nahverkehr. Doch wer kontrolliert das eigentlich? Und wo beginnt und endet eine Bus- oder Stadtbahnhaltestelle?
Der Nahverkehr in Baden-Württemberg soll auch an den Haltestellen komplett rauchfrei werden – so will es die vom 1. Juni an geltende Aktualisierung des 2007 erstmals verabschiedeten Landesnichtraucherschutzgesetzes. Neben anderen Neuregelungen etwa zu Freizeiteinrichtungen steht in Paragraf 2 zum Gültigkeitsbereich nun auch: Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs.