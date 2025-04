Neue Reality-Show Most Wanted: Diese Promis sind dabei

15 Prominente müssen ab dem 14. Mai bei "Most Wanted - Wer entkommt?" vor ihren Jägern flüchten. Jetzt sind fünf weitere Teilnehmer bestätigt. Dazu zählt Comedian Simon Gosejohann.

Am 14. Mai startet die Reality-Show "Most Wanted - Wer entkommt?" auf Joyn. Jetzt stehen fünf weitere Kandidaten fest, die aus einem fiktiven Gefängnis ausbrechen und sich nicht von den Jägern fangen lassen dürfen. Als Einzelkämpfer begibt sich Comedian Simon Gosejohann (49) auf die Flucht, wie der Streamingdienst mitteilte.

Auch YouTuberin Parshad Esmaeili steht vor der Herausforderung, fünf Tage lang unentdeckt zu bleiben. Kampfsportler und Webvideoproduzent Flying Uwe (38) verfolgt im Alleingang dasselbe Ziel. Zu zweit bestreiten Schauspielerin Pia Tillmann (39) und Ehemann Zico Banach das Abenteuer.

Paul Janke kämpft für sich allein

Als weiteres Team kündigte Joyn bereits am Mittwoch Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" und Gabriel Kelly (23) an. Die beiden unternahmen eine vierwöchige Abenteuerreise durch Vietnam und sammelten so Erfahrung für das Format. Gemeinsam stellen sich auch die YouTube-Stars Sebastian Meichsner (39) und Christo Manazidis (38), bekannt durch den Kanal Bullshit TV, der Challenge. Auf sich allein gestellt ist Ex-Bachelor Paul Janke (43).

Damit fehlen noch fünf der fünfzehn Kandidaten, die vor dem dreiköpfigen Hunter-Team entkommen müssen. Dieses besteht aus Extremsportler Joey Kelly (52), Survival-Spezialist Otto Bulletproof und Moderator Max Schradin (47). Zusammen kombinieren sie in ihrer mobilen Einsatzzentrale, dem Hunter-Van, Hinweise und Informationen, um ihre Ziele einzufangen.

So können Zuschauerinnen und Zuschauer an der Show mitwirken

Neben den Jägern und Flüchtigen sind auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in das Geschehen involviert, wie Joyn in einer Pressemitteilung erklärte. Während der Dreharbeiten vom 30. April bis 4. Mai können sie demnach die 15 Teilnehmer oder die Hunter unterstützen. Letzteren können sie Hinweise über die Joyn-App, per Telefon oder über Social Media liefern. Den flüchtigen Promis können sie mit Geld, Mitfahrgelegenheiten, einem Schlafplatz oder Essen aushelfen. Denn diese sind ohne Handy, Geld und persönliche Habseligkeiten unterwegs.

Das Format feierte in den Niederlanden bereits große Erfolge und kommt nun nach Deutschland. Joyn kündigte zunächst acht Folgen der Adventure-Reality-Show an, die der Streamingdienst ab dem 14. Mai 2025 immer mittwochs zeigen will.