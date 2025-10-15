Das erste brisante Duo steht fest: Danni Büchner und Patricia Blanco treten in der neuen Show "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" an. Trotz ihrer Fehde müssen sie in dem Format als Team funktionieren.
Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (54) werden in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" zu sehen sein, wie "Joyn.de" berichtet. Die beiden nehmen an der neuen Realityshow teil, die ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wird. Das Duo, das in dem Format zusammenarbeiten muss, hat eine explosive Vergangenheit.