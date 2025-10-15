Das erste brisante Duo steht fest: Danni Büchner und Patricia Blanco treten in der neuen Show "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" an. Trotz ihrer Fehde müssen sie in dem Format als Team funktionieren.

Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (54) werden in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" zu sehen sein, wie "Joyn.de" berichtet. Die beiden nehmen an der neuen Realityshow teil, die ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wird. Das Duo, das in dem Format zusammenarbeiten muss, hat eine explosive Vergangenheit.

Beide sammelten Dschungel-Erfahrung Denn die beiden gerieten in der Sendung "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" (2024) aneinander, als Blanco einen fiesen Kommentar zu Danni Büchners Tochter Joelina abließ. Nach Versöhnungsversuchen blieb das Verhältnis weiter angespannt. Ob die beiden sich in der Sendung aussprechen und Frieden schließen können?

Fest steht, dass das Duo reichlich Reality-TV-Erfahrung mitbringt. Patricia Blanco war im Dschungelcamp, im "Sommerhaus der Stars", bei "Promis unter Palmen", "The 50" und zuletzt in der "Villa der Versuchung". Daniela Büchner war ebenfalls Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder im "Sommerhaus" und nahm am Legenden-Dschungelcamp teil.

"Die Abrechnung": So funktioniert die Show

Acht Promi-Duos, die sich nicht ausstehen können, werden in "Die Abrechnung" in einem abgeschiedenen Haus zusammengesperrt. Der Clou dabei: Die Kandidaten erfahren erst beim Einzug, mit wem sie es zu tun bekommen. Die Promi-Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.