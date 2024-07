Neue Reality-Show aus München: Bling-Bling und Bussi-Bussi: Real Housewives of Munich

1 Der deutsche Ableger der Erfolgs-Show "The Real Housewives" startet beim Streamingdienst RTL+. Foto: Robert Grischek/RTL/dpa

Seit 2006 zeigen reiche Frauen in verschiedenen Ausgaben der Reality-Show «Real Housewives» ihr Luxusleben. Nun gibt es auch eine Münchner Ausgabe: die Bussi-Bussi-Variante.











München - Warum kleckern, wenn man klotzen kann? Beim Streaming-Dienst RTL+ startet eine neue Serie, die dieses Motto auf die Spitze treibt. In "The Real Housewives of Munich" zeigen sechs Münchner Luxusfrauen, was sie schon haben und was sie sich noch dazu kaufen - und bedienen dabei hemmungslos alle Münchner Schickeria-Klischees: Botox, Bling-Bling und Bussi-Bussi.