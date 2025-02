Neue Reality-Show auf RTL+: Diese Paare ziehen in Das Sommerhaus der Normalos

Diese Paare ziehen in "Das Sommerhaus der Normalos"

1 "Das Sommerhaus der Normalos": Diese Pärchen sind ab 24. Februar mit dabei. Foto: RTL

Der Streamingdienst RTL+ wagt ein Experiment: In "Das Sommerhaus der Normalos" ziehen acht nicht-prominente Paare in das berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt ein. Statt Stars und Sternchen kämpfen dieses Mal ganz gewöhnliche Menschen um den Sieg.











Bevor das "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, wagt der Streamingdienst RTL+ ein spannendes Experiment: Ab dem 24. Februar 2025 werden in der neuen Reality-Show "Das Sommerhaus der Normalos" erstmals acht Paare ohne Promi-Status im berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo um 25.000 Euro kämpfen. Statt Schauspielerinnen, Models und Influencer treffen dort nun Bankkaufleute auf Zugbegleiter und Immobilienmakler auf IT-Einkäufer.