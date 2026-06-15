Neue Reality-Show auf RTL+: Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen moderieren Bad Boyfriends

Erst gab es nur Andeutungen, jetzt ist klar, was Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen zusammen moderieren: Die RTL+-Reality-Show "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" lockt acht Männer unter einem Vorwand nach Teneriffa - doch statt Partyurlaub wartet die Abrechnung mit ihren Partnerinnen.
Das Rätselraten hat ein Ende: Monatelang gab es nur Andeutungen, jetzt ist klar, welches Format Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34) gemeinsam moderieren. Die beiden führen durch die neue RTL+-Reality-Show "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet". Engelhardt, die viele Jahre den Nachnamen ihres Ex-Mannes Paul Würdig (45) alias Sido trug, ist inzwischen wieder zu ihrem Mädchennamen zurückgekehrt. Ab dem 30. Juni stehen beim Streamingdienst zehn Folgen der neuen Show bereit, die über fünf Wochen hinweg jeweils als Doppelfolge erscheinen.