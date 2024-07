Neue Reality-Serie auf RTL+: Das sind die Real Housewives of Munich

1 Joana, Lili, Carina, Pegah, Natalie und Seher (v.l.) sind die "Real Housewives of Munich". Foto: RTL / Robert Grischek

Ab 6. Juli geben "The Real Housewives of Munich" einen Einblick in ihr Luxusleben zwischen Business, Familie und Partys. Diese Damen lassen sich von Kameras begleiten.











Die Reality-Hit-Reihe "The Real Housewives" kommt nach Deutschland. RTL+ zeigt ab 6. Juli immer wöchentlich in Doppelfolgen "The Real Housewives of Munich". In sechs Folgen werden sechs High-Society-Damen in ihrem Alltag und auf besondere Events begleitet. Welche Frauen sind mit von der Partie und wie sind sie zu ihrem Vermögen gekommen?