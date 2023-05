Omikron: Was passiert bei einem positiven Fall in Klassen und Kitas?

Neue Quarantäne-Regeln in Baden-Württemberg

1 Tests statt Quarantäne, das wird auch weiterhin in Schulen gelten. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Schulen und Kitas in Baden-Württemberg bleiben derzeit trotz steigender Omikronzahlen geöffnet. Doch wie geht es weiter, wenn sich ein Kind infiziert?









Stuttgart - Omikron gilt als besorgniserregende Variante des Coronavirus, darum galten bisher verschärfte Quarantäne-Regeln für alle, die mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sind. Nun wird sich die Variante auch unter Schul- und Kitakindern ausbreiten. Was bedeutet das für die Klassen und Kitagruppen, in denen ein positiver Fall auftritt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.