Omikron: Was passiert bei einem positiven Fall in der Familie?

Quarantäne-Regel in Baden-Württemberg

1 Wie geht es bei einem Omikron-Fall in der Familie weiter? Foto: imago images/

Die Zahl der Omikron-Infektionen steigt rapide. Nie zuvor wurden so viele Menschen positiv getestet. Wie geht es in einer Familie weiter, wenn sich ein Familienmitglied infiziert? Für wen gilt was?









Stuttgart - Die Omikron-Variante gilt als hochansteckend und sie macht auch vor geimpften und geboosterten Menschen nicht Halt. Darum wird sich das Coronavirus in den nächsten Tagen und Wochen in vielen Familien ausbreiten. Doch was bedeutet es für eine Familie, wenn sich ein Mitglied infiziert? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.