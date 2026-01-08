Neue Protestwelle: Wut ohne Hoffnung – Neuer Stresstest für Irans Staatsmacht

Eine Jugend ohne Zukunft, Wut auf den Straßen: Im Iran gibt es wieder Demonstrationen. Der Auslöser war ein Währungsschock – doch der Protest richtet sich längst gegen das ganze System.
Teheran - Nach Einbruch der Dunkelheit huschen vermummte Gestalten durch die dunklen Straßen. Ihnen gegenüber stehen Sicherheitskräfte, die Tränengas einsetzen. Am Telefon beschreibt Madschid, 18, welche Szenen sich an diesen Tagen im Iran abspielen. "Wir schauen nicht mehr nur zu", sagt er. "Wir schreien unser Recht auf der Straße heraus und holen es uns."