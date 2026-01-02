Neue Protestwelle: Trump droht Iran wegen Gewalt gegen Demonstranten

1 US-Präsident Donald Trump stellt sich hinter die Demonstranten im Iran. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Bei den Protesten im Iran kamen am Donnerstag bei Konfrontationen mit der Staatsmacht mehrere Demonstranten ums Leben. Nun meldet sich der US-Präsident zu Wort.











Teheran - US-Präsident Donald Trump hat den Teilnehmern der Proteste gegen die autoritäre Staatsführung im Iran seine Unterstützung zugesagt. Wenn der Iran friedliche Demonstranten töte, "werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen", schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social. Was er konkret vorhat, ließ der US-Präsident offen.