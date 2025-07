Neue Projekte: Nach AWZ-Abschied: Was planen Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz?

"Man soll sich den Kokolores bewahren" Doku "The Klimperclown": Helge Schneiders Geschenk zum 70. Geburtstag

In "The Klimperclown" nimmt Helge Schneider das Publikum anlässlich seines bevorstehenden 70. Geburtstags mit auf eine "am Free Jazz orientierte" Reise durch sein Leben. Die erstaunliche filmische Künstler-Autobiografie feierte auf dem Filmfest München Premiere.